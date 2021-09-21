Fırat Üniversitesi Koşusu'nu Yutangirdap kazandı

Fırat Üniversitesi adına her yıl Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen Fırat Üniversitesi Koşusu'nu bu yıl Yutangirdap isimli safkan kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Elazığ yarışlarında 34. yarış günü koşuları yapıldı. 34. yarış gününün kupalı koşusu olan ve geleneksel olarak her yıl Fırat Üniversitesi adına düzenlenen koşu Elazığ Hipodromu'nda gerçekleşti. Sezonun 34. yarış gününde 4+ yaşlı Arap atlarının katılımıyla düzenlenen koşu, 1200 metre mesafede kum pistte yapıldı. 13 safkanın start aldığı mücadeleyi, Metin Arslan'ın sahibi olduğu Yutangirdap jokeyi Mehmet Doğan idaresinde kazandı. Son metreleri büyük çekişmeye sahne olan koşuda, dıştan güçlü ataklarla gelen Yıldızabakan ikinciliğe yerleşti. Kazanan atın ekürilerinden Oğlum Kayra tempo verdiği koşuyu üçüncü sırada tamamladı. Yutangirdap için bitiriş derecesi 1.23.16 olarak sonuçlanırken, koşudaki farklar da Burun - 2 Boy - 1/2 Boy - 4 Boy şeklinde kayıtlara geçti.

Yarış sonrası Şeref Tribünü'nde gerçekleştirilen törende, kazanan atın sahibi Metin Arslan'a kupasını Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş takdim etti. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen ise safkanın jokeyi Mehmet Doğan'a çiçek verdi.