Fırat Üniversitesi Nijerya heyeti ile bir araya geldi

Elazığ'da Nijerya hükümeti yurt dışı burslar heyeti, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

Nijerya hükümeti yurt dışı burslar heyeti, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya gelerek Fırat Üniversitesi'nde öğrenimini tamamlamakta olan Nijeryalı öğrencilerin durumu hakkında bilgi alarak ilerleyen dönemlerde devlet bursu ile Fırat Üniversitesi'ne daha fazla öğrenci göndermek istediklerini belirtti. Toplantının ardından Nijerya heyeti, Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. İzzet Taşar'la birlikte üniversiteyi gezerek, üniversitede eğitim gören Nijeryalı öğrencilerini ziyaret etti.

Toplantıya, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın yanı sıra, Nijerya Hükümeti Yurt Dışı Burslar Direktörü Prof. Suleiman Muhammad ve beraberindeki heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar katıldı.