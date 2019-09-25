İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırat Üniversitesi, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapıyor

Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde iki uluslararası konferans başladı.


Uluslararası 4. Güç Elektroniği ve Uygulamaları Konferansı ile 3. Uluslararası Uygulamalı Otomasyon ve Endüstriyel Teşhis Birleşik Konferanslarının açılış programı, Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. FÜ Kongre Merkezi Mimar Sinan Salonunda birleşik konferansların açılış programı gerçekleştirildi. Açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kürüm ile yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim insanı katıldı.


Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kürüm, 3 gün sürecek olan uluslararası konferanslarında, 10 değişik ülkeden katılan bilim insanlarının 110 bildiri sunacağını aktardı.


Açılış programının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Cezayir Djelfa Üniversitesi Öğretim üyesi ve konferansın düzenleme komitesinde bulunan Prof. Dr. Abdellah Kouzou'ya plaket verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.