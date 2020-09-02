Fırat Üniversitesi“Hibrit”ve “Uzaktan Eğitim” modeliyle ders kararı aldı

Üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş kurumun resmi internet sitesinden yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Prof. Dr. Göktaş açıklamasında, ”2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında sizlerle yüz yüze eğitim yapmak en büyük dileğimizdir. Ancak Covid-19 salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal hayatı ve insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bütün illerimizde ve Elazığ'ımızda da Covid-19 maalesef etkisini sürdürmektedir. Bu nedenle siz değerli öğrencilerimizi korumak maksadıyla Fırat Üniversitesi yönetimi olarak eğitim-öğretimi daha çok 'uzaktan eğitim' ev 'karma (hibrit) eğitim' şeklinde yürütmek üzere planlama çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir” dedi.

Göktaş açıklamasının devamında ise, “Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili süreçte, en başta Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İl Pandemi Kurulunun açıklayacağı tavsiyeler doğrultusunda her türlü duruma karşı gerekli hazırlıkları yapmakta ve tedbirleri almaktadır. Bu nedenle Üniversitemiz; salgınla ilgili olarak ülke ve il genelindeki gelişmeleri daha sağlıklı izleyebilmek açısından üniversitemiz akademik açılışının 5 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. Takdir edersiniz ki, üniversitemizin açılışına kadar geçecek sürede salgının nasıl seyredeceği hususunda bir kestirimde bulunmak güçtür. Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin uygulama yoğunluklu sınıflarında eğitimin 'Esnek Zaman ve Seyreltilmiş Fiziki Mekân Modeli (Hibrit)', diğer Fakültelerin tamamında ise 'Uzaktan Eğitim Modeliyle' yürütülmesi planlanmıştır. Buna rağmen, karşılaşabileceğimiz muhtemel durumlara karşın yürüteceğimiz eğitim modeline ilişkin nihai açıklama yapılmadan özellikle Elazığ dışından gelecek öğrencilerimizin herhangi bir endişeye kapılmamalarını, girişimde bulunmamalarını ve yapılacak duyurulara göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.