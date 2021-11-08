Fırat Üniversitesi'nde akademik yılı açılış töreni yapıldı

Fırat Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılı açılış töreni, yoğun bir katılımla yapıldı.

Fırat Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı açılış töreni yoğun katılımla yapıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreni, devlet konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze'nin birbirinden güzel eserleri çaldığı piyano konseri ile başladı. Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Akademik yıl açılış töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir olan Fırat Üniversitesi'nin yeni akademik yılının açılışını gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde artık sadece yurt içinden değil yurt dışından da öğrenciler eğitim almaktadır. Cumhurbaşkanımızın 'Gönül coğrafyamız ile bağlarımızı güçlendirmek gerekir” önerisi doğrultusunda üniversitemiz 17 farklı ülkeden toplamda 2 bin 128 misafir öğrenciyi bünyesine katmıştır. Elazığ ilimiz ve üniversitemiz bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için yurt dışından gelen öğrencileri yabancı öğrenci değil, misafir öğrenci olarak benimsemekte ve Türk milletinin misafirperverliğini onlara hissettirmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Amacımız önümüzdeki yıllarda bu sayıyı arttırmaktır” dedi.

Ayrıca, programda Vali Ömer Toraman, Milletvekili Zülfü Demirbağ ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da birer konuşma yaparak yeni akademik yılın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Program, FÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'un ‘Açılış Dersi' vermesinin ardından akademik unvan alan öğretim üyelerine protokol üyeleri tarafından profesör, doçent ve doktora öğretim üyesi cüppelerinin giydirilmesi ile sona erdi.