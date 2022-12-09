Fırat'ta Bir Gün etkinliği devam ediyor

Lise öğrencilerine Fırat Üniversitesi'ni tanıtmak amacıyla başlatılan “Fırat'ta Bir Gün” etkinliği, tüm hızıyla sürüyor.

Fırat Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi'ni lise öğrencilerine tanıtmak amacıyla başlatılan “Fırat'ta Bir Gün” etkinliği sürüyor. Geçtiğimiz hafta Cemil Meriç Fen Lisesi ile Ahmet Kabaklı Fen Lisesi'ni ağırlayan Fırat Üniversitesi, bu hafta Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ Anadolu Lisesi ve Elazığ Lisesi'ni ağırladı.

Öğrencilere üniversitenin başarıları, Türkiye ve dünya sıralamaları anlatıldıktan sonra fakülte gezileri gerçekleştiriliyor. Fakülte binasını gezen öğrenciler laboratuvarları da büyük bir heyecanla inceliyor.

Merak ettikleri soruları akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine soran lise son sınıf öğrencileri, ayrıca kampüs içerisinde gezinti de yapıyor.