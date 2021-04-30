Fırtına bazı seralara zarar verdi

Elazığ'da meydana gelen fırtına nedeniyle bazı seraların zarar gördüğü, ilgili kurum tarafından ise zarar tespiti yapıldığı bildirildi.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına dün akşam saatlerinde kent genelinde bir süre etkili olmuştu. Etkili olan fırtınadan dolayı merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Akmezra Mahallesi'nde yer alan seraların bazıları da zarar gördü. Seraların naylonlarının büyük bir kısmı yırtılırken, bugünde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. İl Müdürü Turan Karahan'ında katıldığı incelemede zarar tespiti yapıldığı aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada ise," İl Müdürümüz Turan arahan ve teknik ekibi ilimizde dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına yüzünden seraları zarar gören Yurtbaşı Beldesi Akmezra Mahallesindeki üreticileri ziyaret ederek, zarar-ziyan tespitinde bulundu"denildi.