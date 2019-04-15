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Fırtına çatıları uçurdu, direkleri devirdi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde fırtına nedeniyle bazı çatılar uçarken, bir kaç da direk devrildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde fırtına nedeniyle bazı çatılar uçarken, bir kaç da direk devrildi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün bugün uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar zaman zaman etkisini gösteriyor. Kuvvetli rüzgarın fırtına olarak etkisini gösterdiği Kovancılar ilçesinde ise bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. Bazı direkler fırtına da devrilirken, bazıları da yan yattı. İlçede trafik lambaları da zarar gördü.


Maddi hasarın geldiği fırtınanın bölgede zaman zaman etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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