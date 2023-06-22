Fırtına etkili oldu, çatıdan uçan güneş enerji paneli aracın üzerine düştü

Elazığ'ın Keban ilçesine etkili olan fırtına sırasında çatıdan kopan güneş enerji paneli, bir aracın üzerine düşerek zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Kallar Mahallesi'nde Hacı Aslan'ın evinin çatısından uçan güneş enerji paneli, Malatya'dan ilçeye gelen depremzede Hüseyin Doğan'ın aracının üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi.