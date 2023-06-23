İhlas Haber Ajansı

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Fırtına ve yağmur 10 koyun telef etti

Elazığ’ın Ağın ilçesine etkili olan fırtına ve yağmur sonrası, 10 koyun telef oldu.

Elazığ'ın Ağın ilçesine etkili olan fırtına ve yağmur sonrası, 10 koyun telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyünde gece boyunca fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Köy yaylasında hayvancılık yapan İbrahim Halil Topal'a ait 10 koyun tüylerinin kırkılmış olmasından dolayı fırtına ve yağışa dayanamayarak telef oldu. Topal durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirirken ekiplerin inceleme yapacağı bildirildi.

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