FKA ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği arasında protokol imzalandı

FKA ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza programına FKA Genel Sekreteri Abduvahap Yoğunlu ile Yukarı Fırat Kültür Sanat Ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam katıldı. İmzalanan protokol kapsamında Elazığ'ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerine ait efsane, hikaye ve tarihi gerçekliklerin derlenerek bir turizm kitapçığı haline getirilmesi hedeflendiği bildirildi. Çalışmanın ise Haziran ayında bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

FKA'nın markalaşmış en önemli kurumların başında geldiğini belirten Dernek Başkanı Aygün Çam, “Her daim yapmış oldukları çalışmalar, Fırat'ın bereketli topraklarına kalkınma hareketliliğini hep sağlamıştır. Ajansımız sadece ekonomik anlamda değil, özelikle turizm, kültür, sanat alanlarında da ciddi çalışmalar yürütmekte. Bugün de Elazığ ilimizdeki kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin efsanelerimizin sözlük geleneksel varlıklarımızın derlenmesi arşivlenmesi ve kitap haline getirilmesi için çok önemli bir protokol imzaladık. Bu anlamda emeği geçen başta FKA Genel sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ajansımızın diğer çalışanlarına canı gönülden şükranlarını bildiriyorum. Fırat suyu aktıkça bu kültür hep var olacaktır” dedi.