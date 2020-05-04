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Foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi

Aralarında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya’nın da yer aldığı bir çok ilde yaban hayatı, kurulan foto kapanlarla görüntülendi.

Aralarında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya'nın da yer aldığı bir çok ilde yaban hayatı, kurulan foto kapanlarla görüntülendi. Görüntülere koruma altında bulunan vaşak,dağ keçileri, dahil bir çok hayvan yansıdı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Şube Müdürlükleri tarafından tarafından şehirlerde yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan foto kapanlar hayvanları yakından görüntülüyor. Elazığ'da yaban keçilerini, Tunceli'de vaşaklarında aralarında bulunduğu bir çok hayvanı, Malatya'da ayıyı görüntüleyen foto kapanlar, bir çok şehirde ise farklı hayvan türlerinin geçişlerini kaydetti.


Keklikten, yaban tavşanına, dağ keçisinden, vaşağına, ayılardan, kurtlarına kadar bir çok yaban hayvanın yer aldığı görüntüleri DKMP Genel Müdürlüğü paylaştı.

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