İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi

Elazığ’da freni boşalan tır, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Elazığ'da freni boşalan tır, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.



Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan ve fireni boşalan bir tır, rampa aşağı gitmeye başladı. Bir süre rampa aşağı giden tır park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Bir facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen tır şoförü, tırı çekerek kontrollü bir şekilde yeniden park etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.