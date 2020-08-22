İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni boşalan tır otoparka daldı, 5 aracı biçti: 1 yaralı

Elazığ’da sıfır araç taşıyan tır, freni boşalması sonucu otoparka dalarak 5 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da sıfır araç taşıyan tır, freni boşalması sonucu otoparka dalarak 5 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Keban ilçesinde bir alabalık tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıfır araç taşıyan 06 AL 4845 plakalı tır, freni boşalması sonucu duramayarak otoparka daldı. Park halindeki 5 aracı biçen tır, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken ağaç ise devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza anında şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.