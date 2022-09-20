FÜ 23. Otomatik Kontrol Ulusal Kongresine ev sahipliği yaptı

Yaklaşık 28 yıldır farklı illerde ve farklı üniversitelerde düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi (TOK), bu yıl 15-18 Eylül 2022 tarihlerinde Elazığ'da ilk defa Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Fırat Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılan 23. Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi büyük bir katılım ile yüz yüze gerçekleştirildi. Kongrenin açılış programına, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez, TOK 2022 Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yakut, üniversite yöneticileri, FÜ ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ile davetliler katıldı.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ'da ilk defa düzenlenen Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Kongresine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “2021 yılı sonu itibarı ile Fırat Üniversitesi 20 araştırma üniversitesi arasında yer almaktadır. Fırat Üniversitesinin öncelikli alanlarından biri de Robotik ve Mekatroniktir. Bu nedenle TOK 2022'nin Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu tür bilimsel etkinlikleri Üniversite olarak her zaman destekleyeceğiz. Kongrenin düzenlenmesine katkı sağlayanlara ve organizasyonda yer alanlara teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen TOK 2022 kongresine Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. Frank Allgöwer ve Prof. Dr. Canan Dülger davetli konuşmacı olarak katıldı.

Dört adet özel oturumun gerçekleştirildiği kongrede ayrıca, Prof. Dr. Erkan Kaplanoğlu “Biyomekatronik Sistemler”, Doç. Dr. Bülent Özkan, “Savunma Sanayisinde Kontrol Uygulamaları” Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, “Robotik Sistemlerin Doğrulanması ve Onaylanması” ve Doç. Dr. Akif Durdu “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Kontrol Uygulamaları” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Kongrede sunulan bildirilerin yanı sıra yurtdışından ve il dışından gelen katılımcılar sosyal, kültürel ve teknik gezi çerçevesinde Keban Hidroelektrik Santralini, Keban Çırçır Şelalesini ve Harput'u gezerek Elazığ'ın tarihi, turistik ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı.