FÜ 47. yıl dönümünü mehteran konseri ile kutladı

yıl dönümünü mehteran konseri ile kutladı.

11 Nisan 1975 yılında eğitim öğretime başlayan, akademik başarılarla adından sıkça söz ettiren FÜ 47. yıl dönümünü kutluyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı konseri gerçekleştirildi. Konsere akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “11 Nisan 1975 tarihinde kurulan üniversitemiz; eğitim-öğretime, araştırmaya ve topluma sağladığı katkıları bu yıl Araştırma Üniversitesi seçilerek taçlandırmıştır. 47. yaşına giren üniversitemize şimdiye kadar emek harcayan camiamıza teşekkür ediyorum. Başarılı nice yıllara” dedi.