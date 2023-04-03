FÜ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1. sırada

Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı programda açıklandı.

2022 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarında Fırat Üniversitesi 41'inci sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. Fırat Üniversitesi bu endekste şuana kadarki en iyi sıralamasını alırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteler arasında ise birinci olma başarısını ortaya koydu. Gerçekleştirilen programda konuşan ve sıralamanın nasıl yapıldığını açıklayan Bakan Varank, ''Üniversitelerimizin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin tetiklenmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi hazırlanmıştır. Ve bu yıl 11'inci kez açıklanıyor. Kullanılan göstergeler, ağırlıklar ve yönteme ilişkin detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın sayfasında paylaşacağı gösterge tanımları ve metodoloji dokümanlarından ulaşabilirsiniz. Kısaca bilgi vermek gerekirse, bu yıl endeks ile üniversiteler, ‘bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', ‘fikri mülkiyet havuzu', ‘iş birliği ve etkileşim' ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere 4 boyut altında 23 göstergeye göre sıralandı'' dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ''TÜBİTAK'ın 2012 yılından itibaren gerçekleştirdiği ve bu yılda on birincisini ilan edeceğimiz TÜBİTAK girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

Açıklanan verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin endeksin ilk açıklandığı 2012 yılından beri ilk 50 içerisinde yer aldığını, bugüne kadar en iyi sonucu 2022 yılında elde ettiklerini belirtti. İl bazlı değerlendirmede sıralamada Elazığ'ın ilk 10 içerisinde yer aldığını aktaran Rektör Göktaş, ilk defa Fırat Üniversitesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1. sırada yer aldığını ifade etti. Rektör Göktaş, endeks kapsamında bilimsel çalışmaların yanında ticarileşme ve işbirliği parametrelerinin önemli yer tuttuğunu, özellikle üniversite-sanayi işbirliğini arttırarak 2023 sıralamasında ilk 30 içerisinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. 6 Şubat depremleri sonrası etkilenen 11 ilde normalleşme süreçlerine üniversitelerin büyük katkı sunacağını belirten Rektör Göktaş, Fırat Üniversitesi ailesinin daha fazla çalışarak ve üreterek eğitim-öğretim yanında AR-GE ve toplumsal katkı konularında ülkemizin gelişmesine daha fazla katkı sunacaklarını belirtti. Sıralamada emeği geçen Fırat Üniversitesi akademisyenlerine, öğrencilerine, idari personeline ve Fırat Teknokent çalışanlarına teşekkür eden Rektör Göktaş, çok geniş bir değerlendirme içeren endeks çalışmalarından ötürü başta TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere TÜBİTAK çalışanlarını tebrik etti.