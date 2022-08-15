FÜ dünyada ilk bin üniversite arasında yer aldı

FÜ, büyük bir başarıya imza atarak uluslararası derecelendirme kuruluşu ‘Shangai Ranking Consultancy' tarafından yapılan 2022 yılı Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) ilk bin üniversite arasında yer aldı. Listeye Türkiye'den 11 üniversite girme başarısını gösterirken; FÜ Türkiye'de 6 -11. sıra aralığında yer aldı. Sıralama, öğretim elemanlarına ait Nobel ödülü, bilimsel makale sayısı, yüksek atıf yapılan araştırmacıların sayısı, doğa ve bilim dergilerinde yayımlanan makale sayısı, SCI, SCI-E ve SSCI çerçevesinde yapılan yayın sayıları göstergelerine göre yapılıyor. Sıralamaya dünya genelinde bin üniversite alınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Başarılarından ötürü akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz bütün derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan sıralamada dünyada ilk bin içerisinde ülkemizde ise ilk 10 üniversite arasında yer almak. Türkiye'deki 20, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise 2 Araştırma Üniversitesinden biri Fırat Üniversitesi'dir. Proje tabanlı özellikle kamu ve sektör işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaların sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.