İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FÜ fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı’ konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.


Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı' konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. 38 katılımcının başvurduğu yarışmada 153 fotoğraf birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, birincilik, ikincilik, üçüncülük, 2 mansiyon ve jüri özel ödülü ile 20 adet sergileme almaya hak kazanan eserler açıklandı.


Karışmayı, kazanan öğrencilerin ödüllerinin ilerleyen günlerde verileceği aktarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.