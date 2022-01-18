Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi çalışanlarına radyasyondan korunma eğitimi verildi.

FÜ Hastanesi çalışanlarının ve halkın radyasyon güvenliğini sağlamak amacıyla radyasyonlu alanlarında bulunan sağlık personeline yönelik radyasyondan korunma eğitimi verildi. İki aşamada gerçekleştirilen eğitim, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Tansel Ansal Balcı ve Medikal Fizik Uzmanı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Oflaz tarafından gerçekleştirildi. İlk aşamada Oflaz katılımcılara, temel radyasyon bilgisi ile birlikte radyasyondan korunma yöntemleri, radyasyon alanlarının ve çalışanlarının sınıflandırılması, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, radyasyona marufiyet dozu limitleri konularında bilgiler verdi.

Eğitimin ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Balcı tarafından sağlık çalışanlarına, radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyonun türüne ve enerjisine göre canlı hücredeki etki mekanizmaları, radyasyonun erken dönem ve geç dönem etkileri konularında eğitim verildi. Radyasyonun daha etkin ve güvenilir şekilde kullanılarak çalışan ve halk sağlığının daha üst seviyeye taşınması açısında sağlık çalışanları bilgilendirildi.

Konferans salonunda yapılan eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.