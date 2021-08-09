FÜ Hastanesinde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına CPR eğitimi verildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına yönelik yaşam desteği eğitimi (CPR) verildi.

FÜ Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına yönelik CPR eğitim verildi. Genel Acil Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Gürger tarafından verilen eğitimlerde yaşam destek eğitimin de kalbin ve solunumun durması gibi acil vakalarda sağlık çalışanlarının yapması gereken uygulamaları ele alındı. Eğitimlere çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

İnsanlar da kalp durması veya nefes alamama gibi durumlarda, en geç dört dakika içerisinde müdahale edilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Gürger, kalp durmasından kaynaklanan ölümlerin büyük oranındaki sebebin yaşam destek uygulaması yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti.