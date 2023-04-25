FÜ Hastanesinde Parkinson hastalığı farkındalık eğitimi verildi

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Parkinson hastalığına farkındalık oluşturmak için hastane çalışanlarına yönelik eğitim verildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime hastane yöneticileri ve personel katıldı.

Eğitimde açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gönen, Parkinson hastalığının Alzheimer hastalığından sonra en sık karşılaşılan nörodejeneratif hastalık olduğunu belirtti. Parkinson hastalığının yaşlanan nüfus ile birlikte ciddi bir şekilde artmakta olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Gönen, “Parkinson hastalığının nöroloji pratiğinde tanısı konabilen ve tedavisi yapılabilen bir hastalıktır. Yakınlarımızda veya bizlerde Parkinson şüphesi olması durumunda bir nöroloji uzmanından randevu alarak muayene olmak tanının konulması açısından önemlidir. Parkinson hastalığı tanısı konulduktan sonra Parkinson hastalığının kronik bir hastalık olmasından dolayı uzun bir süreçle başlayacağını, ellerde titreme, vücutta katılık, koku almada azalma gibi bulguların yanı sıra çok zengin nanmotom semptomlar ortaya çıkabildiğini ancak hekimlerin semptomların giderilmesi açısından hastaya yardımcı olacaklardır'' dedi.