FÜ Hastanesi'ne 27 ülkeden 2 bin 716 kişi tedavi için geldi

Elazığ'dan hem bölge, hemde ülke genelinde bir çok hastaya hizmet veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yurt dışından tedavi amaçlı gelen hastaları da kabul ediyor. Hastaneye geçtiğimiz yıldan bugüne kadar 27 ülkeden 2 bin 716 hastanın gelerek tedavi oldu.

Fırat Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesinin uluslararası alanda tanınırlığının arttıkça, buna bağlı olarak gelen hasta sayısında da artış yaşandığını aktaran Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,"Özellikle obezite tedavisi, kornea, böbrek ve karaciğer nakilleri başta olmak üzere pek çok kliniğimize yabancı uyruklu hastalar tedavi için gelmektedir. Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin yaptıkları uluslararası bilimsel çalışmalar, operasyonlar ve hastanemize kazandırdığımız 21 adet 1. sınıf modern ameliyathane nedeni ile yabancı uyruklu hastaların güveni ve ilgisi hastanemize yönelmiştir"dedi.

Hastaneye 2018 yılından bugüne kadar 27 ülkeden 2 bin 716 hastanın gelerek sağlığına kavuştuğuna değinen Demirdağ," Özellikle Almanya, ABD, İrlanda, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa, Hollanda gibi tıp alanında ileri seviyede olan ülkelerden dahi pek çok hastaya hizmet vermekteyiz. Bu hastanemiz, üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için gurur verici bir tablodur. Bu tabloyu ortaya çıkaran tüm sağlık çalışanlarımızı ve öğretim üyelerimizi kutluyorum. Daha sağlıklı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz ”ifadelerini kullandı.