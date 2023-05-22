FÜ ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi arasında mutabakat zabtı imzalandı

FÜ ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi arasında kültür, sanat ve edebiyat alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bilimsel çalışmaların artırılması amacıyla mutabakat zabtı imzalandı. Mutabakat zabtı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin Prezidenti, Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsünün Genel Müdürü Prof. Dr. İsa Habibbeyli ve FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından imzalandı.

Mutabakat zabtının hayırlı olmasını dileyen FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Azerbaycan ile ilgili yapılacak olan tüm bilimsel ve kültürel etkinliklere kapı aralayacak olan bu mutabakat zabtının Türkiye Azerbaycan ilişkilerini daha da güçlendirecek olması açısından son derece önemli. FÜ olarak bu konuda yapılması planlanan tüm çalışmalara destek olacağımızı ifade etmek istiyorum“ dedi.