FÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı

FÜ ile kardeş ülke Azerbaycan'ın üniversitelerinden biri olan Bakü Devlet Üniversitesi arasında uluslararası işbirliğinin ve akademik alanlardaki çalışmaların artırılması kapsamında protokol imzalandı. Online platformda FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev tarafından protokol imzalandı.

İki üniversite arasında eğitim ve araştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenen anlaşmanın akademisyen-öğrenci değişimi, proje ve program geliştirme, ortak araştırma, modern müfredat geliştirme, uluslararası konferanslar düzenleme ve diğer alanlardaki işbirliğini kapsadığı bildirildi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, kardeş iki ülke Azerbaycan'daki üniversitelerle bilimsel anlamda ikili işbirliği anlaşmalarını devam ettireceklerini belirterek, Bakü Devlet Üniversitesi ile imzaladıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.