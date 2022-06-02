FÜ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında arsa takası

Fırat Üniversitesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında arsa takası geçekleşti. Elazığ'da birkaç yıl içerisinde yapılması planlanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi düşüncesinin temelini sağlamlaştırmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait Harput Yerleşkesinde bulunan yaklaşık 750 bin metrekare alan ile Fırat Üniversitesine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binası'nın bulunduğu 13 bin 700 metrekare alanın takası gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un onayı ile bugün itibariyle tapu kayıtları alınarak arazilerin eğitim amacı dışında kullanılamayacağı, satılamayacağı ve üçüncü kişilere devredilemeyeceğine dair şerh konulduğu kaydedildi.