FÜ ile FHGC arasında basın mensupları için "Drone" eğitim protokolü

Dr. Fahrettin Göktaş ile Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem, kentteki tüm basın mensupları için drone kullanma eğitimiyle İnsansız Hava Aracı Pilot Sertifikasını yüzde 50 indirimle almalarını sağlayan protokol imzaladı.

FÜ Röktür Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem ve yönetimini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Göktaş'a ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Rektör Danışmanı Doç.Dr. Veysel Şahin, Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(FÜSEM) Müdürü Doç.Dr.İlyas Somunkıran ve ilgili akademisyenler ziyaret etti. Ziyarette Rektör Göktaş ve Başkan Erdem, kentteki basın mensuplarının faydalanması için FÜSEM tarafından yüzde 50 indirimle Drone kullanım eğitimi verilerek İH Pilot Sertifikası almalarını sağlayan protokol imzalandı. Protokol kapsamında eğitimlere katılan her bir kursiyer için ise FÜSEM tarafından ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında fidan dikiminin yapılacağı belirtildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Fırat Üniversitesi'nin Elazığ'ın iftarı olduğunu belirten FHGC Başkanı Semih Erdem, “Hem ziyaret hem de ticaret gibi bir durum oldu. Drone kullanımına yönelik Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenleyeceği bir kurs var. Bu kurstan ilimizdeki basın mensupları yüzde 50 indirimle faydalanacak. Bu konuda bir protokolü imzaladık" dedi.

"Sosyal sorumluluk projeleri noktasında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz"

Bölgenin en büyük üniversiteleri arasında olduklarını anımsatan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Eğitim, öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri noktasında da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Hastanelerimiz ve Sürekli eğitim Merkezimiz üzerinden ülkemize, bölgemize ve şehrimize hizmet etmekteyiz. Bu kapsamda FÜSEM'de İHA-0 ve İHA-1 eğitimleri de vermekte. Başkanımın da belirttiği gibi kentimizdeki basın mensuplarına drone eğitimlerinden yüzde 50 indirimle faydalanmasını istedik. Basın mensuplarına böyle bir imkan sunduğumuz için mutluyuz. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Hem iade-i ziyarette bulunduk hem de protokolü imzaladık"ifadelerini kullandı.