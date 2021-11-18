FÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

FÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasından gençlik ofisi, kültür, spor, sanat ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren katıldı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, imzalanan protokolün her iki kurumada hayırlı olmasını dileyerek, imzalanan protokol kapsamında üniversite rektörlük yerleşkesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Ofisi açılacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise kendilerine üniversitede her türlü imkanı sağlayan Rektör Prof. Dr. Göktaş'a teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren tarafından işbirliği protokolü imzalandı.