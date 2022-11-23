FÜ ile Kazakistan Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında protokol

FÜ ile Kazakistan Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dallarını kapsayan lisansüstü çift diploma ön protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kazakistan Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Daire Başkanı Zhadyra Baynazar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İmzalanan lisansüstü çift diploma ön protokol, FÜ ile Kazakistan Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi arasındaki ikili iş birliği ilişkilerinin artırılmasını ve protokole esas olan lisansüstü çift diploma anlaşmasının her iki üniversitenin tüm enstitülerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedefliyor.