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FÜ ile Milli Eğitim arasında işbirliği protokolü

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak protokol imzalandı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak protokol imzalandı.


FÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine“ ilişkin işbirliği protokolü hazırlandı. Hazırlanan protol Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından imzalandı.


Rektörlükte imzalanan protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi iş birliği neticesinde MEB'e bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde sunulan eğitimin niteliğini artırmak, eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel,teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanılmasını içerdiği aktarıldı.

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