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FÜ ile Şiddetle Mücadele Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Fırat Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Elazığ Fırat Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı tarafından iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolde, Şiddetle Mücadele Vakfı ve Fırat Üniversitesinin ortaklaşa yapacakları bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kapsadığı bildirildi. İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Şiddetle Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Ada, ”Her türlü şiddete karşı bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Fırat Üniversitesinin sağlayacağı bilimsel desteğin çok önemlidir. İş birliğimiz hayırlı olsun” dedi.

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