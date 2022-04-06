FÜ tarafından çiftçilere bağ budama eğitimi verildi

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu tarafından çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi. Keban MYO üzüm bağı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce tarafından verilen eğitimde, bağ budamanın tekniklerini uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Öğrencilere uygulama alanı olarak tesis edilmiş bağ alanının 2 dekar olduğunu belirten Mustafa Yüce, "Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünden ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünden temin edilen üzüm çeşitleri ile Elazığ'a ait yerli çeşitlerin aynı bağ tesisinde yan yana ekimi yapılarak ilimize adaptasyonları ve verim karşılaştırılması araştırılmaya çalışılmıştır. Dolayısı ile okulumuzdaki bağ tesisinde 10'u yerli çeşit olmak üzere toplam 18 farklı üzümü çeşidinin kıyaslanması söz konusu olmuştur. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda yerli çeşitlerin adaptasyon kabiliyetlerinin ve verimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bahsedilen bu tesis özellikle Keban çiftçileri için örnek teşkil etmiş ve ilçede üzüm yetiştiriciliği konusunda büyük alanları kapsayan birçok yeni bağın ekimine vesile olmuştur. Bölge yıllık ısı değerleri ve güneşlenme yapısı ile bağcılık konusunda ciddi potansiyele sahiptir. Yüksekokulumuzda asma budama eğitimine katılan çiftçilerimize başarılar diler, bağ tesisimizden çıkardıkları üzüm çubuklarının bol verimli olmasını temenni ederiz” dedi.

Bir uzman tarafından bağ budamanın nasıl olduğunun öğrenilmesinin önemli olduğunu dile getiren Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı ise, yüksekokul olarak çiftçilere yönelik bu tür uygulamaların devam edeceğini kaydetti.