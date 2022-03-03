FÜ TEKNOFEST'in akademik paydaşı oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) akademik paydaşı oldu.

TEKNOFEST yarışmalarında özellikle son yıllarda adından sıkça söz ettiren FÜ, akademik paydaşları arasında yer aldı.

FÜ'nün TEKNOFEST'e akademik paydaş olmasından dolayı oldukça memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TEKNOFEST kapsamında dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiğini ve ülkedeki teknoloji alanında verilen desteklerin sonuçlarının görülmesi açısından oldukça önemli bir festival olma özelliği taşıdığını söyledi.

İlk defa 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'e bu yıl akademik paydaş olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Göktaş, “Fü olarak birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve öğretim elemanlarımızla ülkemizin teknoloji hamlesine elimizden gelen katkıyı sağlayabilmek adına yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. TEKNOFEST'in akademik paydaşı olarak seçilmemizin de mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.