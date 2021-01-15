FÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 günde bin 492 sağlık çalışanı aşılandı

Elazığ'da korona virüse (Covid-19) karşı yapılmaya başlanan aşı çalışmasında 3 bin kişilik kadrosu bulunan Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk 2 günde bin 492 personele aşı yapıldı.

Analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da sağlık personellerine aşı yapılmaya devam ediliyor. 256 adet aşı odasının kurulduğu Elazığ'da 3 bin sağlık çalışanı bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları aşı olmayı sürdürüyor. Şu ana kadar bin 452 sağlık çalışanının aşılandığı hastanede bu rakamın gece saatlerinde 2 bine ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı.

Hastane olarak dün aşılama çalışmalarına başladıklarını belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, “Dün ilk günümüz olması sebebiyle 813 sağlık çalışanımızı aşıladık. Toplamda 3 bin sağlık çalışanımız var. Sağlık çalışanı dediğimiz zaman bunlar temizlik görevlimizden hemşiremize, doktorumuza kadar hepsini kapsamına alıyor. Hastanede görev yapan tüm personelimiz şu anda aşılanıyor. 3 bin personelimizin şu an itibarıyla bin 492'sini aşıladık. Bu gece saat 00.00'a kadar aşılama işlemimiz devam edecek. Bugün 2 binleri bulmayı hedefliyoruz ve bunu yakalarsak yarın bin aşı ile sağlık çalışanlarımızın tamamını aşılamış olacağız” dedi.