FÜ Veteriner Fakültesi 46. dönem mezunlarını verdi

dönemde 185 mezun verdi.

Türk tarihinin 2'inci, Cumhuriyetin ise ilk kurulanı olan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 46. döneminde 185 mezun verdi. Mezuniyet töreni, FÜ Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda yapıldı. Törene, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

FÜ Veteriner Fakültesinin ülkenin en köklü veteriner fakültelerinden olduğunu belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş “Geçen yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip fakültemizden mezun olan tüm öğrencileri yürekten kutluyorum. Mezunlara bundan sonraki meslek yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyorum. Biz sizlere insanlık değerlerini, kardeşliği, sevgiyi, barışı ve güzel vatan sevgisini öğretebilmiş isek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Gönlümüz, dualarımız hep sizlerle olacak, başarılı çalışmalarınızı duydukça sizlerle gurur duyacağız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

FÜ Veteriner Fakültesinin bugün 46. dönem mezunlarını uğurladıklarını dile getiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, “Mezunlarımız ülke hayvancılığının gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Fakültemiz hem ulusal hem uluslararası akreditasyona sahip VEDEK'ten akredite olmuş bir fakültedir” diye konuştu.

Tören, başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kep atma töreni ile son buldu.