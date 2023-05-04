FÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu Can Kısas kazandı

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu Can Kısas kazandı.

Elazığ Hipodromunda koşulan yarış 3 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının boy gösterdiği mücadele, bin 600 metre mesafe kum pistte koşuldu. 2023 yılı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nda jokeyi İsa Akyavuz ile start alan, Fethi Tekpınar'ın sahibi olduğu Can Kısas galibiyete uzandı. Mehmet Gündüz yetiştirmesi, Mehmet Gündüz'ün antrene ettiği doru erkek tayın bu birinciliği kariyerinin yedinci galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Wictory Drop Elazığ'da programın altıncı mücadelesinden ikincilikle pistten ayrılırken, Akan Sel üçüncü, Father Ferit dördüncü, Big Country de beşinci sırada yer aldı.

Koşunun galibi Can Kısas için bitiriş derecesi 1.48.15 olurken, farklar 8 boy - boyun - boyun - 9 boy şeklinde sonuçlandı.