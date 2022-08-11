FÜ Yabancı Diller Yüksekokulu OTE olarak akredite edildi

FÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Oxford Üniversitesi tarafından OTE olarak akredite edildi. Bu akreditasyon ile Yabancı Diller Yüksekokulu, 7'si üniversite olmak üzere Türkiye'deki 18 sınav merkezinden biri olma özelliğini kazandı.

FÜ'den yapılan açıklamada, “OTE, bilgisayar uyarlamalı bir test olup sınava katılanların İngilizce dil becerilerini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) ölçebilen ve CEFR A2, B1 ve B2 seviyelerine göre sonuçları değerlendiren bir sınav uygulamasıdır. Sınav sonuçları ömür boyu geçerlidir ve dünya çapında tanınmaktadır. OTE, 25 ayrı ülkede 400'e yakın kurum tarafından tanınırlığı olan ve Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınavdır. OTE, ayrıca 35 binden fazla uluslararası öğrenciye, dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında eğitim için bir yol sağlayan üniversitelerden oluşan ve uluslararası yükseköğretim yeterlilik ve servis sağlayıcısı olan NCUK (Üniveriste Konsorsiyumu) tarafından tanınmaktadır” denildi.