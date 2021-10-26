Fuar ve Kongre Merkezi'nde sona gelindi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın kent vizyonuna hizmet edecek projeleri arasında yer alan Fuar ve Kongre Merkezi inşaatında sona gelindi.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük fuar ve kongre merkezlerinden biri olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım çalışmaları sürüyor. Başkan Şerifoğulları, inşaat çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlanan merkezdeki çalışmaları inceledi. Kısa süre sonra hizmete sunmayı hedefledikleri merkezin şehirde farklı bir atmosfer oluşturacağını vurgulayan Başkan Şerifoğulları, fuarın ticaret başta olmak üzere sosyal, kültürel ve turizm açısından Elazığ'ı canlandıracağını kaydetti.

Elazığ Belediyesi olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Fuar ve Kongre Merkezi'ni inşa etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Toplamda 25 bin metrekare alan üzerinde 17 bin metrekare kapalı alana sahip yeni proje, sadece yerel değil ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek kapasitede” dedi.

Daha sonra Hilalkent Sosyal Hizmet Binası inşaatını gezen Başkan Şerifoğulları, yapılan çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.