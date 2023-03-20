FÜ'de 18 Mart Çanakkale Sergisi açıldı

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) 108. yılında Çanakkale Şehitlerini Anma konulu fotoğraf sergisi açıldı.

FÜ Eğitim Fakültesi tarafından 108. yılında Çanakkale Şehitlerini Anma konulu fotoğraf sergisi açıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sergi salonunda açılışı yapılan sergiye, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Gömleksiz, Dr. Öğretim Üyesi Kainat Özpolat ile öğretim üyeleri katıldı. Sergiyi gezen Rektör Vekili Yılmaz, hazırlanan serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçen herkesi kutladı.

Çanakkale ruhunu yaşatmak için eski arşivlerden oluşturdukları fotoğraflardan bir sergi açtıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Kainat Özpolat, sergide yaklaşık 50 eserin bulunduğunu söyledi.