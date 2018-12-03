FÜ'de "2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Çalıştayı"

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), ‘2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Çalıştayı' düzenlendi.

43 ülkeden bin 675 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim aldığı FÜ tarafından düzenlenen '2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Çalıştayı' Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye uyum sağlaması için hazırlanan Elazığ ve FÜ'yü anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Ardından öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Amaçlarının üniversiteyi, Uluslararası bir kampüse çevirmek olduğunu belirten Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, "Kampüsümüzde her öğrencimiz bir yılın içerisinde İstanbul Türkçesini konuşacak seviyeye geliyor. Bunun için başlangıçtaki Tömer eğitimi çok önemli. Daha sonraki ana alanlara girip de eğitim alındığında Tömerden alınan eğitim büyük katkı sağlayacaktır. Eğitimlerine devam edebilecek Türkçe seviyesine geliyorlar. bin 675 tane uluslararası öğrencimiz var. Hepsi bir ülkeden veya bir bölgeden değil, 43 farklı ülkeden gelen öğrencilerdir. Fırat üniversite üyeleri olarak kampüsümüzde farklı kültürlerle yaşamaktan mutlu oluyoruz. Şuan Fırat üniversitesi öğrenci sayısı 45 binin üzerinde. Toplamda geçen yıl yabancı öğrenci sayımız yüzde 2'yken bu yıl ise yüzde 3.5 seviyelerine ulaştı"diye konuştu.

Bu öğrencilerin gittikleri ülkelerde, Türkiye'nin birer göstergesi olacağına değinen Hasar, ülkenin kalkınmasına da etken olacaklarını kaydetti.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Hasar ve Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanı Abdullah Eren, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.