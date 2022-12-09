FÜ'de apolet takma töreni düzenlendi

FÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından Dünya Sivil Havacılık Günü Kutlamaları ve Apolet Takma Töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program çerçevesinde kaptan pilotlarla canlı bağlantı sağlandı. Kaptan Pilot Elif Güveyler tecrübe ve deneyimlerini salondakilerle paylaştı. Daha sonra Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü ve Hava Trafik Kontrolü Bölümü öğrencilerine apoletleri takıldı.

Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın sürekli arttığını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, “Bir araştırma üniversitesi olarak öğretim faaliyetlerini seçkin öğretim elemanlarıyla sürdüren üniversitemiz ülkemizdeki nadir Sivil Havacılık Yüksekokullarından birine sahiptir” dedi.

Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu iseSivil Havacılık Yüksekokulu olarak 3 bölümle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, 450 öğrencilerinin olduğunu söyledi.