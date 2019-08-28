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FÜ'de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer sertifika aldı

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) Ar-Ge Eğitimi Programına katılan 19 kursiyer sertifika aldı.

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) Ar-Ge Eğitimi Programına katılan 19 kursiyer sertifika aldı.


FÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile İş-Kur İl Müdürlüğü koordinesinde, Ar-Ge Eğitim Programı açıldı. 7 ay süren programda 19 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle 922 saat süren kurs sonunda başarılı olan lisansüstü ve doktora öğrencilerine sertifikaları verildi.


FÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde yapılan törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, eğitim programı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Peker, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

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