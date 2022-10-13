FÜ'de ‘Bilişim Teknolojileri' kongresi düzenlendi

FÜ Fırat Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Öğrenci Topluluğu tarafından Bilişim Teknolojileri kongresi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, TBD İstanbul Şubesi Yön. Kur. Bşk. Deniz Tiryakioğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Karabatak, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Ulaş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hayatın her alanında bilişim teknolojilerinin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu konuda günün şartlarına göre kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. FÜ, öğrencisi, öğretim elemanı ve bilişim alanında çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 4 bin kişiden oluşan bir bilişim teknolojileri ordusuna sahip. Bu konuda üniversite olarak çok şanslıyız” dedi.

Yazılım sektörünün, diğer sektörlere kıyasla en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak dikkat çektiğini belirten Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise, “Son yıllarda yazılımda atağa geçen Türkiye, ayrıca sahip olduğu genç nüfus ile bu alanda yüksek bir potansiyele sahip. Türkiye'de geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık yüzde 20 civarında bir büyüme göstermiş olan yazılım sektörünün yanı sıra bilgisayar teknolojileri sektöründe de bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yazılım alanında meydana geldi. Türk yazılım sektörünün her yıl yüzde 25 oranında büyüyecek bir potansiyeli olduğu öngörülüyor” diye konuştu.