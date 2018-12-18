FÜ'de "Geçmişten Günümüze Bankacılık" konferansı

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) bankacılık ile ilgili konferans düzenlendi.

FÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından “Geçmişten Günümüze Bankacılık” konferansı yapıldı. Okulun Konferans salonunda yapılan programa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tarık Özcan, öğretim elemanları ile öğrenciler katılırken, konuşmacı olarak Ziraat Bankası Bölge Başkanı Oktay Karademir, Bölge Yöneticiliği Satış ve Performans Asistanı Fatma Demir, Harput Şube Müdürü Nihat Yıldırım ile Gazi Caddesi Şube Müdürü İbrahim Polat yer aldı.

Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bankacılık ve Sigortacılık bölümü öğrencileri için önemli bir konu olduğunu belirten Okulun Müdürü Prof. Dr. Tarık Özcan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslekleriyle ilgili önemli kişilerle bir araya gelmesi açısından devam edeceğini söyledi.

Katılımcılar, bankanın vizyon, misyon ve stratejileri konusunda detaylı bilgiler verdi.