FÜ'de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konuşuldu

Fırat Üniversitesinde (FÜ) ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla konferans düzenlendi.

FÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konferansı düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Bahaeddin Ögel Konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) Müdürü Nevin Evliyaoğlu tarafından Bakanlık hizmetleri anlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı personeli ise KADES Projesi kapsamında bilgilendirme yaptı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Demirel, “Kadın şairi olmayan bir şiir, koklamaya kıyamayacağımız bir çiçektir aslında. Ne yazık ki bugün burada konuştuğumuz konu kadına şiddet ve kadın. Birbiri ile hiç bağdaşmayan iki kelime. Özellikle son zamanlarda hep aynı karede görmeye alıştığımız bu hassas konuya dikkatleri çekme ve hepimizde bir farkındalık oluşturmak üzere bu etkinliği düzenledik” dedi.

ŞÖNİM Müdürü Nevin Evliyaoğlu'nun katılımcılara sinevizyon gösterimi destekli bilgiler vermesi ile devam eden program, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği'nden Dilara Yılmaz'ın KADES hakkında bilgi vermesi ile son buldu.

Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, akademisyen ve öğrenciler katıldı.