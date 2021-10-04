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FÜ'de öğrencilere müzikli ve hediyeli karşılama

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlanan Fırat Üniversitesinde öğrenciler müzik dinletisi ve hediyelerle karşılandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeni ile yaklaşık 1 buçuk yıl yüz yüze eğitime ara verilen Fırat Üniversitesi, yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim verileceğini duyurdu. Bugün itibari ile yeniden yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrenciler de üniversitenin yolunu tuttu. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları ve Genel Sekreter, öğrenciler kapıda karşılayarak çeşitli hediyeler verip üniversitenin tarihini anlattı.

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