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FÜ'de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Sergisi"

Fırat Üniversitesi‘nde (FÜ) "Prof.

Fırat Üniversitesi‘nde (FÜ) "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Sergisi" açıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı“ etkinlikleri kapsamında, FÜ Atatürk Kültür Merkezinde sergi açılışı yapıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Sergisinin açılışına Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, etkinlik koordinatörü Prof. Dr. Aydın Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında birçok üniversitede olduğu gibi Fırat Üniversitesi‘nde de çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, ilk etkinlik olarak anma sergisini açtıklarını aktardı.


Gençlerin, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaları rol model alması gerektiğine değinen Prof. Dr. Demirdağ, Sezgin hocayı minnetle ve rahmetle andıklarını ifade etti.

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