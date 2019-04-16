FÜ'de “Ruhsal Hastalıklarla Geleneksel ve Modern Tedaviler" söyleşisi

Elazığ'da “Ruhsal Hastalıklarla Geleneksel ve Modern tedaviler" söyleşisi gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi(FÜ) Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Şizofreni Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan “Ruhsal Hastalıklarda Geleneksel ve Modern Tedaviler“ söyleşisi programı ve müzik dinletisi Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Düzenlenen programa, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Selahattin Bozkurt, Elazığ STK Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker, Dernek Başkanı Çiçek Tutuş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Yazar ve TV Sucusu Uğur Canpolat ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Atmaca, çeşitli bilgiler verdi.

Programda ayrıca, FÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim üyesi Prof. Dr. Nino Kvachantiradze ile Türk Halk Müziği sanatçısı Aygün Çam mini bir konser verdi.