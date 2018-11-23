FÜ'de "Siber Güvenlik Zirvesi"

Fırat Üinversitesi'nde (FÜ) “Siber Güvenlik Zirvesi” programı düzenlendi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile FÜ Teknoloji Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu tarafından “Siber Güvenlik Zirvesi” programı düzenlendi. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda yapılan programa, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik, Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, Siber Kulüpler Birliği Başkanı Burak Şentürk, 8. Kolordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ile Savunma Sanayi Başkanlığı temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Siber Güvenliğin tüm ülkeyi, ülkenin kurum ve kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gereken bir durum olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, düzenlenen zirvenin başarılı geçmesini diledi.

Bölgede ilk defa Fırat Üniversitesinde Siber Güvenlik Zirvesi düzenlediklerini aktaran Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik ise, program kapsamında çeşitli bilgiler aktarılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından SBİ Bilişim Şirketi Siber Güvenlik Mühendisi Cemal Cihad Çiftçi ile Siber Güvenlik Mühendisi Furkan Kayapınar sunum yaptı.