FÜ'de Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu kurulacak

Dr. Fahrettin Göktaş, Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarını, bu yönde hazırlanan başvuru dosyasının Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığını YÖK'e başvurusunun yapılacağını aktardı.

Elazığ'ın ve bölgenin teknik ara eleman ile nitelikli tohum ihtiyacının karşılanması amacıyla FÜ bünyesinde Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu kurulması için çalışma yapıldığı bildirildi. Senato toplantısında YÖK'e önerilmesi kabul edilen “Fırat Üniversitesi Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu” bünyesinde Gıda Bölümü ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nün açılarak, bu bölümler altında 7 farklı programda öğrenci kabul edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bahçe ve tarla bitkilerinin Elazığ'ın ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olduğuna değinen FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Bu alanlarda teknik ara eleman yetiştirilmesi, ürün veriminin ve kalitesinin arttırılması, ayrıca nitelikli tohum sağlanması amacıyla üniversite bünyesinde Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarını, bu yönde hazırlanan başvuru dosyasının Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığını, önümüzdeki günlerde YÖK'e başvurusunun yapılacağını söyledi.

Pandemi sürecinde tarım ürünleri ve beslenmenin öneminin daha belirgin olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Göktaş,“Stratejik öneme sahip olan bu alanlarda ilimizde yüksekokul kurulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüştük. YÖK'e gönderilecek olan başvuru dosyasında farklı kurum ve kuruluşlardan alınan talep ve destek yazıları mecvut. Veteriner Fakültemiz 50 yılı aşkın süredir eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Kesikköprü mevkiinde faaliyet gösteren üniversitemizin Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi aktif. DAP desteği ile Çiftçi Eğitim Merkezi'nde çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Fırat Üniversitesi olarak Meslek Yüksekokulu için gerekli bütün altyapı hazır durumdadır. Zira üniversitemiz bünyesinde bulunan Veteriner Fakültesi desteğiyle tarım ve gıda ile ilgili faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasıyla bölgeye nitelikli personel kazandırılacaktır. Böylece bölge ekonomisine fayda sağlayacaktır. Bu çalışmanın YÖK tarafından kabul edilmesi halinde Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleri Kesikköprü bölgesinde bulunan üniversiteye ait arazide gerçekleştirecektir” dedi.

Tarım ve Gıda Meslek Yüksekokulu'nun ilerleyen dönemde fakülteye dönüşme potansiyelinin yüksek olduğunu da dile getiren Rektör Göktaş, üniversite olarak Elazığ'ın ihtiyaçlarına yönelik hazırlamakta oldukları katma değeri yüksek ve farkındalık oluşturacak projeleri de zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.